10 Rangements pour une chambre d'enfant bien ordonnée!

Ranger une chambre d’enfant commence dès leur plus jeune âge. Et en ce qui concerne les bébés, nous ne pouvons pas les blâmer si leur chambre est en désordre ! Alors pourquoi ne pas s’inspirer des deux chambres suivantes, très différentes dans leur conception, mais tout aussi ordonnées et agréables ?

Cette chambre de bébé procure immédiatement une sensation de bien-être : claire, elle est aussi très bien rangée. Pour la luminosité, des couleurs très pâles ont été choisies. Du gris très clair aux murs, un sol beige, un tapis blanc et gris, du mobilier blanc, des paniers en osier et quelques touches de jaune pour éclairer l’ambiance.

Côté rangement, on trouve ici un meuble bas qui accueille les vêtements de bébé tout en apportant du style à la pièce. En outre, sa faible hauteur permet de l’utiliser pour disposer quelques éléments de décoration et une petite lampe d’appoint, idéale pour éclairer doucement la pièce durant la nuit ou pour endormir bébé tranquillement assis dans le fauteuil. La table à langer dispose de deux plateaux de rangement où entreposer le nécessaire de toilette. Enfin, les paniers en osier sauront se montrer d’une grande utilité pour ranger les petits jouets et peluches, ou bien le linge sale !

Une chambre parfaitement ordonnée et très reposante !