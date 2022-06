L'Incroyable Renaissance d'un Atelier d'Artiste!!

La rénovation complète des lieux a impliqué la remise en état complète et la transformation de la surface tant en respectant l’esprit artiste qui règne ici. Le résultat, c’est une explosion de couleurs fortes et romantiques aussi bien sur les murs, les meubles, que grâce aux peintures modernes qui ornent les murs. Le décor est absolument hors du commun tout en proposant des solutions modulables à l’image de cette séparation entre le séjour et la chambre : une peinture montée sur un rail fait office de panneau japonais.