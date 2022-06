Une Maison Familiale au Charme Unique !!

Le séjour est élégamment décoré et dispose d'un mobilier moderne. Les murs et le sol sont de couleurs modestes, et la table jaune au milieu de cela devient une oeuvre d'art à elle toute seule, au milieu, et brillant de mille feux. C'est un bon exemple de ce qu'est une utilisation correcte de la couleur / contraste que vous pouvez réaliser dans votre intérieur. Remarquez le plafond, qui a une forme courbée, rendant l'atmosphère dans la salle très spéciale. Cet espace correspond parfaitement avec le style de la maison et l'extérieur, où nous avons vu la voûte. Intérieur et extérieur ont un lien évident sur le plan visuel.

