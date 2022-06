Des autocollants originaux pour votre carrelage

Des autocollants pour carrelage peuvent pimenter les salles de bains et les cuisines les plus ennuyeuses en un rien de temps et les transformer avec votre touche personnelle. Un des grands avantages des stickers, c’est que rien n’est figé dans le marbre : si vous n’êtes plus si fan du motif ou de la couleur que vous aviez choisi il y a six mois, vous n’avez qu’à retirer l’autocollant et à le remplacer par un autre.