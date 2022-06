Mobilier minimaliste – maximum d’effet

Quand le minimalisme rencontre le design contemporain, on obtient cette surprenante table basse. Utilisant le moins de matériau possible (difficile d’imaginer comment faire plus fin), elle ne présente aucune fioriture : la simplicité incarnée. Voici donc une table extrêmement gracieuse avec des pieds qui semblent à peine toucher sur le sol, donnant l’impression que le meuble est en suspension.