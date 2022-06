Indispensables pour les accros au chocolat

En ce 7 juillet, nous fêtons la journée internationale du chocolat. Chez homify, on ne dit jamais non à une petite sucrerie. Un carré pour se motiver avant le début des travaux, un cookie aux pépites de chocolat en guise de dessert, un part de gâteau au goûter… Plaisir coupable, le chocolat est non seulement un délice, mais il améliore notre humeur, c’est prouvé scientifiquement. De quoi nous donner envie de décorer notre appartement à ses couleurs ! On vous présente nos inspirations du jour.