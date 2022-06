Splendeur et renouveau!

C'est dans un triste état que se retrouve cette petite maison… et ce pour pouvoir se transformer en une somptueuse maison moderne. Il ne reste pas grand chose des murs de pizé et galets mélangés, qui rappellent des temps anciens et côtoient pour la partie la plus récente, mâchefer et moellons… Il était temps que la maison renaisse de ses cendres!