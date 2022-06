Avant et après : Bungalow deviendra Grand!

Construit dans les années 1960, ce Bungalow de plus de 50 ans en Hollande du sud avait été abandonné et laissé en pâture aux éléments. Il était tombé dans un état de mauvais état de délabrement et avait semblé qu'il pourrait avoir été plus facile de le démolir et de reconstruire à partir de rien.

Avec comme souhait de sauver le bungalow plutôt que de démanteler et d'abattre la structure existante, les nouveaux propriétaires ont demandé l'aide d'architecture et l'expert intérieur Suzanne De Kanter pour réorganiser et réédifier le bungalow en une maison familiale de style contemporain. En débarrassant le logement de sa coquille superflue extérieure, une maison précédemment compartimentée a été ouverte, enlevant beaucoup de cloisons qui ont segmenté le bungalow pour créer des espaces de vie lumineux et frais, ouverts et agréables.

Partons ensemble à la découverte de ce projet à couper le souffle!