Zoom sur les cuisines blanches

Parce que la cuisine est l’un des espaces de vie les plus importants dans une maison, une cuisine ouverte et familiale s’imposait dans notre carnet de tendance ! Ici, c’est le bien-être sans ostentation.

Meubles et murs sont vêtus de blanc, seuls le plan de travail, la table bar sont gris et l’électroménager sont d’un gris aluminium. En l’absence d’éléments muraux, il a été possible d’agrémenter les murs avec des photos et une planche publicitaire. Une cuisine fraiche dans laquelle la famille se sent à l’aise !