Une Maison en Bois vraiment Surprenante !

Cette maison a été construite et totalise deux volumes simples, très bas et couverts du toiture à deux versants accolés et décalés et a été conçue pour abriter une famille de quatre personnes.

Ces deux versants délimitent deux ailes: celle-ci, orientée Sud-Est qui comporte un garage, la chambre des parents, une salle de bain, le dressing, l'entrée et le salon. Ainsi qu'une aile située au Nord-Ouest qui prolonge le séjour et contient la cuisine et la salle à manger. Tandis que vers l'Ouest se déploient les chambres des enfants ainsi qu'une autre salle de bain, une buanderie et un cellier. Tout le confort donc, pour une maison qui en plus ne consomme pas d'énergie fossile grâce à son dispositif de panneaux solaires ! Une alternative aux systèmes d'alimentation habituels, bonne pour le climat mais aussi pour le porte-feuille!