Quels Objets Décoratifs choisir pour me Sentir Bien?

Un tableau mal encadré ou mal placé perd de son intérêt et peut même parfois passer inaperçu ! L’encadrement, l’emplacement, l’éclairage sont les éléments clés de sa mise en valeur. Idéalement, un tableau devrait toujours avoir un éclairage spécifique. Pour l’emplacement, pensez aux proportions du tableau afin de le positionner sur le bon mur. Par exemple, accrocher un tableau au-dessus d’un meuble moins large que celui-ci ne rendra pas du tout, il faut au contraire laisser le meuble déborder le cadre; comme on le voit sur cette photo. N'oubliez pas d'ajuster l'encadrement du tableau au type d'image qu'il présente. Ici un encadrement épuré fait échos au style tout aussi épuré des mages, et les met discrètement en valeur, sans surenchère et avec un goût certain!