Une Maison Familiale Spectaculaire !!

Ici aussi, on a réfléchi à créer un espace à chacun trouvera sa place. Face à la terrasse qui surplombe vallée, cuisine et salle à manger se fondent en un vaste espace lumineux. ne grande tablée au premier plan, un pus petite derrière, on pourra ainsi choisir de varier la compagnie lors des repas, ou bien faire manger les enfants entre eux pour leur plus grand bonheur, et le nôtre aussi parfois, bien entendu!

Les tons choisis sont sobres et résonnent entre eux avec goût, de même que les meubles. Le résultat n'en est que plus réussi, et met en valeur un extérieur qui se passe de mots!

