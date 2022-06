La tendance Country Chic

Le plus important dans l'utilisation du style Country Chic, c'est d'être en adéquation avec la nature et d'harmoniser l'utilisation du mobilier, des accessoires et des couleurs, bien sûr !

L'aspect chic doit s'établir à travers des couleurs ajoutant une touche de modernité et de fraicheur à l'ensemble. Les couleurs pastels, telles que le vert d'eau ou le vert pomme, par exemple, peuvent parfaitement s'intégrer à votre intérieur aux allures rurales et simple. Notre conseil: Ne surtout pas abuser de la couleur sous peine de transformer son séjour en véritable musée d'art moderne. Un simple pan de mur peint en jaune tendre fera l'affaire et vous permettra de conserver, grâce au mobilier, cet esprit authentique et country.