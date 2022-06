Une Maison Incroyable au Cœur de la Forêt!

Avec un style architectural qui combine des lignes simples et épurées, MT Bureau est responsable de la conception de cette belle maison au milieu de la forêt dans le sud de la Hollande. À l'origine, la résidence était un bâtiment sombre, humide, mal éclairée et avec une très mauvaise répartition spatiale. Après avoir été pris en charge par les architectes MT Bureau, elle est devenue un espace ouvert à l'environnement de la forêt avec une transparence et un éclairage inégalés. Venez avec nous pour profiter d'une promenade dans les bois néerlandais!