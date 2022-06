Comment IMPRESSIONNER une Femme avec Chez Vous!!

Il n'y a rien que les femmes n'aiment plus qu'une histoire derrière un détail. Vous avez un vieux canapé en cuir avec un coussin Union Jack – ce qui pourrait être un petit peu cliché – mais vous l'avez cousu à partir du Union Jack que vous avez ramené de votre séjour en Angleterre chez les scouts. Ce genre de choses sont des subtiles réflexions de vos expériences, et sont exactement le genre de choses qu'une femme voudrait voir, elle veut voir quelqu'un qui peut et veut s'exprimer. Et pas d'un crétin introverti comme Gary de la sitcom anglaise Men Behaving Badly, parce qu'évidemment elles ne veulent pas passer le reste de leur vie avec ce genre de rustre.