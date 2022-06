Une Maison pour Tous les Âges!!

Conçue en 2010, la « Maison des Aînés » constitue une réponse aux problématiques sociales et environnementales actuelles. Son principe constructif, alliant économie et production d’énergie, en fait une maison « positive », modèle en matière de respect de l’environnement et alternative à l’isolement des personnes âgées.

L’agence d’architecture Archipente, installée à Montbrison dans l’Isère, a mis en place, sur la même commune, un projet de trois maisons intergénérationnelles et écologiques. Et ces constructions ont séduites, puisqu’elles ont remporté le Prix de l’habitat durable 2015, le Prix Observ’ER 2012 et le Prix Energies d’Aujourd’hui Rhône Alpes 2011.

Une belle réussite donc pour un projet innovant et prometteur. Nous vous le faisons découvrir aujourd’hui dans ce nouveau numéro d’Homify 360°.