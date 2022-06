Les 8 Questions Impératives Avant Toute Construction!!

Vous avez trouvé le bon terrain, votre permis de construire a même été accordé et vous êtes prêt à entamer un nouveau projet de construction génial. Mais ne dégainez pas avant d’avoir lu cet article! Nous savons que vous êtes excité et vous n’en pouvez plus d’attendre pour commencer, mais peut-être voulez-vous savoir qui est responsable en cas d’erreur ? Savez-vous combien de personnes vont travailler sur le site ? Si la réponse est non, alors lisez la suite et voir ce que vous devriez demander à votre architecte avant le début des travaux !

Ne pensez pas que poser vos questions à votre architecte est de une perte de temps ou que cela risque de l’ennuyer : vous payez pour un service qui devrait vous apporter une totale tranquillité d'esprit et l’assurance que votre projet sera terminé exactement comme vous le voulez, autant du point de vue du temps que du budget.

Aussi, nous avons compilé une liste de questions que vous pourrez adresser à l’équipe en charge de la conception et de la réalisation de votre maison, donc prenez note et commencez à enquêter!