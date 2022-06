Aussi Modulaire que Révolutionnaire!

Direction la Belgique pour vous faire découvrir un immeuble écologique et modulable. Un projet qui a définitivement le vent en poupe puisqu'il allie la maîtrise des technologies vertes avec celle du modulable. Deux caractéristiques de plus en plus populaires en architecture et qui concilient le respect de l'environnement avec une volonté de repenser l'architecture, de manière plus souple et évolutive.

Issu des travaux et des recherches de l'architecte et paysagiste Marc Somers un architecte qui exporte son savoir-faire à l'international (en France et en Belgique mais aussi en Espagne, en Italie, au Maroc, en Algérie et au Congo.) Avec son mur végétal qui recouvre la façade donnant sur rue, l'immeuble apporte une touche de vert salutaire dans la jungle urbaine et se distingue par son originalité. En avant pour la visite!