Rénovation spéctaculaire d'une maison banale !

Difficile de croire qu’il s’agit de la même maison tant la rénovation a été réussie. Pourtant, on retrouve tout et plus encore puisque la maison a été agrandie : on remarque de nouvelles fenêtres de toit qui nous confirment l’évolution du logement, mais aussi l’élargissement de la maison en gagnant sur la terrasse couverte d’autrefois ! L’habitation est ainsi agrandie et bien plus lumineuse. Côté jardin, un bon nettoyage a été réalisé, des appliques extérieures ont été installées, une terrasse a pris place (et aussi une piscine que l’on n’aperçoit pas sur la photo) et des escaliers tout neufs assurent l’accès à la maison.