5 Magnifiques Manières de Couvrir le Sol!!

Le béton ciré plaît grâce à son côté brut et moderne, il créé directement une ambiance Loft très prisée, aux couleurs traditionnelles dans les nuances de gris, se sont d’abord ajoutées des variations avec des bruns puis des couleurs plus claires, acidulées, jaunes, bleues… Ce produit est aujourd'hui populaire et est donc devenu bien plus abordable. Il est également pratique car maintenant, il est applicable en un mortier très fin, réalisable soi-même : en mélangeant une poudre (couche minérale) à de la résine polyuréthane et à de l’eau que l’on l'obtient. Idéal pour de grands salons épurés, où bien dans la cuisine, il n'a pas peur des taches! De plus, le sol est unifié ce qui permet un nettoyage facile. Un coup de balai et d’aspirateur tous les jours est suffisant. Il se nettoie aussi avec une serpillière et de l’eau savonneuse. Fastoche et moderne, on adore!