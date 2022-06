Erreurs Typiques à Éviter lorsque l'on Re-Décore!!

Notre maison est l'endroit où nous avons passé les moments forts de notre vie: avec notre famille, des week-ends, des occasions spéciales, etc. En outre, ce n’ est pas la même chose de se réveiller dans une maison bien rangée, décorée à notre goût et aérée que d'avoir à vivre dans une maison avec des objets entassés, sombres et sans un style décoratif défini.

Si vous partez de zéro, ou vous êtes en pleine redécoration, vous trouverez dans ce livre les erreurs communes que vous commettez souvent sans le savoir et qui peut ruiner le style de notre maison.

La chose la plus importante est que votre maison soit décorée à votre goût et à ceux de votre famille, sans oublier d’être fonctionnelle et de répondre à des utilisations qui sont donnés. Vous n'êtes pas obligé de toujours suivre la dernière tendance dans la décoration, car elle peut ne pas convenir à vos goûts et besoins. Dans la même veine, nous vous conseillons d’ éviter d'imiter les styles que vous voyez à la télévision ou dans les films sans tenir compte des possibilités de mise en œuvre effective dans votre maison. Si vous suivez les conseils que nous donnons dans ce livre d'idées, vous pouvez choisir le style que vous voulez pour votre maison de façon pratique pour que vous et votre famille puissiez vivre dans le confort et dans le style… Si vous êtes à la recherche d'inspiration, homify vous offre une variété d’idées de sorte que vous pouvez choisir le bon style pour votre maison.