Trouver son meuble de salle de bain devient un plaisir!

Cette salle de bain conçue par l’architecte d’intérieur Marion Lanoë est de style plus contemporain et décontracté. Elle fait également appel à une combinaison de meubles de salle de bain et à une composition chromatique simple : un meuble sous vasque et un meuble suspendu, tous deux blancs et arborant des lignes horizontales d’une part, un meuble colonne gris moyen apporte de la verticalité d’autre part. Cette déclinaison de couleurs est rappelée par les suspensions qui alternent entre blanc et gris soutenu. Pour donner de la douceur à la pièce, un mur a été peint en mauve. Peindre les murs est toujours une option intéressante dans les salles de bain : on apporte ainsi de la couleur que l’on peut aisément modifier contrairement aux carrelages et aux meubles que l’on préfèrera donc dans des tonalités plus intemporelles.