Top 5 de la semaine : Pureté et Rénovation !

Grand premier cette semaine, c'est l'élégance des proportions et l'harmonie des lignes qui a susciter le plus d'intérêt sur nos réseaux sociaux ! D'une Pureté géométrique en bois presque parfaite, les volumes de la maison nous ravissent par la rigueur et la précision

De grandes ouvertures vitrées habillent la façade et garantissent ainsi l’éclairage naturel des pièces intérieures. Ces baies vitrées et grandes fenêtres ouvrent de surcroît la maison sur l’extérieur, le voisinage résidentiel et le cadre enchanteur alentour… Découverte !