Transformation dans la Cuisine!

C'est une petite maison située dans un lotissement de Balma, une commune de la banlieue Est de Toulouse, aui nous intéresse aujourd'hui ! Et pour cause, grâce à l'intervention salvatrice des professionnels de l'agence Aparté et aux conseils avisés qu'ils prodiguent, la cuisine a pu être ouverte sur le salon et également réagencée et entièrement redécorée.

Plaçant la décoration d'intérieur comme condition sine qua non à notre bien être personnel, les professionnels ont a coeur de rendre nos espaces de vie plus agréables et fonctionnels en utilisant des techniques simples pour dynamiser et mettre en valeur l'espace. En effet, le splendide projet que nous vous proposons de découvrir ensemble aujourd'hui a pu être réalisé par la propriétaire elle-même et pour un budget minimum.

Alors, rien de tel que de mettre la main à la pâte pour économiser des sous ! En avant pour des conseils qui valent leur pesant d'or!