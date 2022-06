5 Terrasses de ville

En ville ou à la campagne, la conception et la construction d'un espace de jardin permet toujours de créer une sorte d’extension de la maison. L'espace ainsi créé peut ensuite se teinter de touches de style industrielle ou plus zen, à la manière d'un jardin de style asiatique, l'important étant de donner vie à un écrin de calme et de détente qui soit le vôtre.

Le secret pour aboutir à des agencements de jardin beaux et bien conçus, est de travailler en étroite collaboration avec des paysagistes et des architectes. Et en faisant se rencontrer les savoirs-faire et les talents, la réalisation qui vous convient et vous ressemble jaillira tout naturellement, même dans un cadre urbain très dense. En route pour ces 5 idées pour terrasse de ville !