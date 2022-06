Un Diamant Brut urbain !

Le concept fondateur de ce projet repose sur l'impact des volumes construits ou non au sein du paysage urbain existant: Pour remplacer l'immeuble de bureaux existant et datant des années 1950 qui était promis à la démolition, la décision a été prise de ne pas occuper la totalité de l'espace disponible mais de reculer en se réalignant avec le voisin de gauche.

Le défi stratégique du site est en autre de faire s'articuler des bâtiments datant du XIXe siècle et des vestiges de l'époque médiévale, en proposant un projet pertinent. Et pour cela c'est un ensemble blanc de couleur neutre servant fond au bâtiment de la Tour médiévale ainsi superbement mise en valeur.

À la manière d'une cristallisation de l'espace laissé libre entre la nouvelle construction et la tour, le nouveau bâtiment aux proportions gigantesque prend des airs de glacier du futur .

Apportant de la valeur ajoutée au petit jardin planté à côté du projet sur lequel le Tour a une fois désespérément été debout, avec des perspectives fraîches et invitantes à et des vestiges et l'espace public et semi-public sécurisé et agréables où les touristes et les passants peuvent s'arrêter pour admirer l'immeuble signé par les professionnels de architectes assoc.

Rentrez dans l'intimité de ce glacier moderne !