Comment Colorer son Quotidien?

Les couleurs sont intimement liées à notre humeur. Ce n'est pas par hasard qu'on a les idées noires quand on est triste et que l'on voit rouge quand on est en colère.

Il existe même des cures de colorithérapie en cas de stress ou de déprime. Réfléchissez donc avant de choisir le papier-peint du salon.

Tout le monde instinctivement peut constater que couleurs et humeurs ont un lien : on a plus de plaisir à vivre dans une pièce colorée que dans une pièce grise!

Découvrons alors comment mettre un peu de couleur dans notre maison, sans exagérer bien- sûr!