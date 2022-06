Comment Préparer mon Jardin pour l'Hiver?

Ah l'Automne… Les arbres qui se parent de leurs plus belles couleurs et qui nous offrent un festival de tons chauds avant de se dévêtir pour l'hiver… Orange, jaune, rouge. Oui c'est beau, mais les feuilles s'accumulent dans le jardin et risquent de pourrir. Alors après avoir choisi les plus belles d'entre elles pour votre herbier ou celui de vos enfants, vous devez impérativement ratisser.

Une fois vos feuilles en tas dans un coin du jardin, qu'en faire? Utilisez-les comme compost! En effet pourquoi acheter des engrais chimiques quand la nature elle-même nous offre de quoi régénérer la terre ?

Comme dans ce merveilleux jardin dont la réussite se trouve certainement dans l'utilisation experte du compost et qui fait comme un écrin pour cette charmante maison décorée par notre experte architecte d'intérieur Mélanie Lallemand.