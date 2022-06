Comment se Maintenir en Forme à la maison?

La boxe est l'idéal pour se défouler, affiner sa silhouette et reprendre confiance en soi. Montez sur le ring chez vous!

Semaines stressantes chargées boulot… ? Rien de mieux qu'une séance de boxe pour se vider la tête, oublier les tracas de la vie quotidienne et combattre le stress. Quand on frappe on stimule le système parasympathique et on libère les endorphines, ces hormones naturelles qui produisent une sensation de bonheur.

Après une demie-heure d'entraînement votre l'esprit sera complètement vidé. Installez un sac de frappe chez vous pour l'avoir à disposition chaque jour.