Une Véritable Maison de Conte de Fées

Cette magnifique rénovation d’une maison familiale dans les Cévennes avait pour but la création d’une immense pièce à vivre au rez-de-chaussée et d’une terrasse en bois. Une annexe attenante à la maison a été rénovée en plusieurs tranches de travaux pour offrir à toute la famille des espaces conviviaux et confortables lors des périodes estivales. Située dans un écrin de verdure, cette propriété est un véritable havre de paix et de fraîcheur en été. Vous pouvez y entendre le vent dans les feuilles ou les oiseaux. Pas de voitures ici, juste un lieu de repos et de bien-être !