Une INCROYABLE Maison en Croissant de Lune!

Afin de vous donner une meilleure idée de l’architecture de cette maison peu ordinaire, voici le plan de construction du niveau rez-de-chaussée. Vous pouvez constater à quel point l’espace ouvert cuisine, salle à manger et salon occupe une grande superficie (presque tout l’espace habitable de ce niveau). Le bureau se situe à côté de l’entrée, se qui peut se révéler judicieux pour quelqu’un qui travaille à la maison et reçoit des clients chez soi. A noter, la remise, d’une surface assez importante pour un tel espace, qui réjouira parmi vous les adeptes de l’entassement des choses dont vous n’avez plus besoin mais que vous gardez, au cas où, et qui s’entassent dans le garage, sans jamais plus être utilisées, parce que vous ne pouvez plus mettre la main dessus ! Avec une telle remise, vous aurez tout le loisir d’entasser!

Si vous souhaitez plus d’idées d’aménagement de garage, lisez cet article.