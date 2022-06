Avant et Après : De vieillot à dernier cri !!

Les habitants de cet hôtel particulier peuvent maintenant dîner, faire cuire et préparer à manger dans le même espace. Les architectes ont voulu permettre à beaucoup de personnes de pouvoir s'installer dans la cuisine car il est vrai que le fait de prendre ses repas dans cette pièce devient de plus en plus populaire.

Les deux espaces fusionnés en un seul offrent beaucoup plus de fonctionnalités et de qualité de vie aux occupants. L'espace s'en trouve illuminé et étiré, offrant désormais à l'habitation un rez-de-chaussée des plus agréables dont on ne se lasse pas d'admirer la décoration et d'y flâner gentiment.