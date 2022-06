homify 360° : Une maison construite en argile naturel

De plus en plus fréquemment, les architectes ont recours à des matériaux alternatifs, naturels et durables pour la construction de logements. Une solution parfaite pour ceux qui souhaitent respecter l’environnement, économiser de l’énergie et préserver leurs ressources, rien que ça ! Et que ce soit pour la construction d’un bâtiment ou pour plâtrer un mur, l’argile est de plus en plus tendance. Pas étonnant, quand on sait qu’il agit comme un climatiseur naturel, qu’il absorbe la vapeur d’eau et qu’il maintient l’humidité d’une pièce à un niveau optimal. Un matériau qui assure une maison fraîche l’été et chaude en hiver, ça fait rêver, non ?

Nos experts de chez Ecoclay présentent aujourd’hui un projet pour le moins original. Ils ont construit une maison sans béton, sans ciment, uniquement avec une combinaison unique de bois et d’argile. Voici les photos.