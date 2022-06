Combattre le BLUES d’Hiver grâce à la Décoration!!

Pour combattre le froid et la grisaille à l’extérieur, rien de tel que de créer un espace chaud et confortable à l’intérieur. L’hiver est l’occasion idéale de refaire votre stock de couvertures confortables et de coussins tout doux pour créer un environnement en mode cocon dans lequel vous pourrez passer confortablement les longues soirées hivernales. Que ce soit dans le salon ou dans la chambre, privilégiez les matières douces et les coussins. On peut aussi choisir un nouveau tapis épais qui réchauffera la pièce… et les pieds. D’autres préféreront des couvertures d’intérieur typiquement « british » sous lesquelles se réfugier avec un bon livre, et si possible, au coin du feu.