Donner du caractère à une chambre d'adulte

Vos couleurs ont déjà été définies, votre linge est impeccable, vos rideaux également, des coussins agrémentent votre lit, et pourtant vous avez le sentiment que la pièce manque toujours de caractère ? Peut-être la raison est à chercher du côté de la table de chevet. En effet, on pourrait penser qu’elles ne sont pas très importantes et pourtant elles sont non seulement utiles, mais elles participent pleinement au design d’une chambre d’adulte.

Utiles, elles accueillent livre de chevet, verre d’eau, lampe… Mais elles sont un merveilleux moyen d’apporter une touche différente et personnelle à nos chambres à coucher. Il existe autant de styles que de personnes et choisir parmi tous les modèles dépendra de vos attentes et de la réponse à une question : quel style souhaitez-vous donner à votre chambre d’adulte ? Dans cette pièce, il s’agit d’une petite table ancienne qui nous a séduit par son air à la fois simple et plein de charme.