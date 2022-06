Comment Dissimuler un Radiateur?

Dans un espace ouvert et lumineux, la vision d'un radiateur dans un coin peut malheureusement ôter le charme à votre pièce. Même en décorant tout le reste dans le salon, on oublie souvent le radiateur qui finit par être caché par un simple rideau. Sur homify.fr, vous trouverez quantité d'idées pour savoir comment cacher un radiateur à la maison! Avec quelques moyens, et surtout avec les astuces ci-dessous, vous pourrez dissimuler votre radiateur tout en gardant le style de votre intérieur. Vous pourrez même créer des nouveaux espaces dans votre salon ou votre bureau de façon créative et moderne.