Murs intérieurs originaux

La pierre est un matériau particulièrement populaire pour les murs, peut-être parce qu’elle porte une Histoire entière – et ce même lorsqu’elle est flambant neuve. En effet, comment en admirant ces murs ne pas penser au Moyen Âge ? La pierre apporte donc une atmosphère légèrement ecclésiastique dans un appartement moderne, une rupture plus que bienvenue entre ancien et nouveau. On adore ici la combinaison de la pierre et du verre.