homify 360° : Penthouse de luxe à Londres

Parmi les endroits en Europe où nous aimerions bien vivre, Londres arrive sûrement en pôle position. Et si posséder un appartement en plein cœur de la capitale anglaise est un rêve, l’architecte Roland Hartmann a eu la chance de pouvoir réaliser celui d’une famille souhaitant transformer non pas un mais deux appartements sur la rive Sud de la Tamise en une maison moderne luxueuse. Challenge pour notre expert, il fallait que le résultat reflète non seulement les goûts de ses clients mais qu’il sache se mêler harmonieusement dans le paysage de la ville. Admirez plutôt le résultat.