Une Maison Simple à l’extérieur, FABULEUSE à l’intérieur!

Ici tout le confort est proportionnel à la présence du bois! Nous trouvons dans la pièce un poêle à bois, pour le chauffage, qui amène du contraste non seulement par sa couleur noire, mais aussi avec sa forme rustique et classique. Ces caractéristiques le placent comme un élément à part entière de cette salle de vie et qui se détache du design simple, moderne et contemporain. Cet élément rustique accentue la sensation d'un mode de vie plus proche de la nature, simple et serein.