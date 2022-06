Aujourd'hui, Homify vous présente une maison de famille très spéciale.

Une maison de pêcheur type qui possède un système de gestion énergétique fermé. Cette maison produit ainsi l'énergie qu'elle consomme elle-même mais elle est également capable de stocker cette énergie.

Les excédents sont ainsi introduits dans le réseau électrique. Une véritable déclaration d'indépendance face aux géants de l'électricité. Grâce à un ingénieux système dans lequel tous les composants (comme une isolation parfaite, une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques efficaces, des technologies de stockage et de contrôles parfaitement coordonnés), l'alimentation traditionnelle de cette maison est présente qu'en cas de besoin extrême.

Le design et la fonctionnalité de ce bâtiment ne sont pas non plus en reste, mais nous vous laissons voir par vous même !