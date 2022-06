Comment Choisir le Bon Réfrigérateur?

Il est important de prendre un appareil très économique, du fait qu’il soit branché 24h/24 et 7j/7. De plus, environ 8% de la facture moyenne d'électricité est affecté au fonctionnement du réfrigérateur, c’est l’appareil électroménager qui consomme le plus dans la maison. Il est donc nécessaire de savoir combien un nouveau réfrigérateur vous coûtera et quelles économies vous pourrez réaliser.

Tous les réfrigérateurs vendus en France exigent une étiquette EnergieLabel qui détaille combien d’énergie utilisent les réfrigérateurs (en kilowattheures ou kWh) et dans quelle catégorie de classe énergétique ils se trouvent. Assurez-vous donc de comparer les chiffres de puissance avant d'acheter, et d'obtenir le modèle qui correspond à vos besoins, mais aussi qui utilise la plus faible quantité d'électricité. La classe énergétique vous indique les économies que vous réalisez par rapport aux appareils de catégorie A.

Il peut donc être intéressant d’acheter un réfrigérateur qui est plus cher au départ, mais qui vous permettra de réaliser des économies en réduisant votre facture d’électricité. En effet, le calcul sur de nombreuses années montre que cette option est rentable.

Faite appel à un désigner de cuisine pour vous aider!