Comment Agrandir l'Espace votre Logement?

Pour les maisons qui bénéficient déjà d'un étage, il y aura souvent un espace vide sous l'escalier dont on ne sait pas trop quoi faire. Il existe plusieurs solutions pour mettre à profit cet espace, à la fois pour désencombrer la pièce et si possible pour créer un nouvel espace ! Plusieurs options s'offrent à vous si vous souhaitez renouveler cet espace un peu difficile à agencer : vous pouvez remplir le vide avec des meubles de rangement, ce qui vous permettra de rendre votre pièce visuellement plus spacieuse grâce à l'espace gagné une fois la pièce bien ordonnée. Vous pouvez aussi utiliser l'espace sous l'escalier pour créer un petit coin de détente bien confortable ! Il vous suffira de vous procurer une banquette assortie à votre décor, et des coussins pour bien remplir l'espace et ajouter de la couleur à l'ensemble. Ici, les habitants ont souhaité rester dans la simplicité avec un intérieur aux couleurs et textiles doux et confortables. Cette pièce claire comporte donc une banquette beige, et du mobilier simple et douillet dans des tons clairs ponctués de bleu, gris et crème ici et là. Ces couleurs sont parfaites pour apporter une ambiance chaleureuse et calme à un salon. Misez donc sur la simplicité et rendez votre pièce plus aérée grâce à cet espace sous l'escalier ! Pour plus d'astuces sous l'escalier, jetez un œil à cet article!