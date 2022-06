Comment Rendre Plus GRANDE une Petite Cuisine?

Pour une cuisine qui semble plus grande qu'elle ne l'est en réalité, on choisira autant que possible de disposer du maximum de lumière naturelle. On pourrait être tentés de mettre des rideaux aux fenêtres comme dans les autres pièces pour se créer un petit cocon, mais s’il est bien une pièce où on peut les oublier, c’est la cuisine, surtout si elle est petite.

Inondée de lumière, elle aura alors l’air beaucoup plus grande qu’elle ne l’est réellement. Et on n'a pas vraiment besoin de la même intimité dans la cuisine que dans les autres pièces à vivre de la maison!