Cuisines BLANCHES : Avantages et Inconvénients!

Le blanc est très lumineux et rend naturellement un espace plus léger et plus grand, c’est pourquoi la couleur blanche est vraiment le « plus » des petits espaces. Que la lumière soit naturelle ou artificielle, elle habillera votre cuisine blanche. Votre mobilier sera apaisant et vous donnera envie de préparer de bons petits plats !

Ajouter des surfaces brillantes et ainsi la lumière sera réfléchie sur l’ensemble de votre mobilier.

Faites attention à ce que le blanc ne soit pas l’unique couleur qui compose votre cuisine afin de ne pas éblouir vos convives lors des jours de grand soleil.

