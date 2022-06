Idées Essentielles pour Aménager la Chambre d'Enfant!!

Une chambre d'enfant, c'est bien sûr avant tout une chambre à coucher, où votre enfant doit pouvoir dormir et se reposer. Mais cette pièce est loin de se résumer à cette seule fonction.

C'est aussi un espace de jeu, un bureau où dessiner et travailler, un endroit où se relaxer pendant la journée, un lieu où ranger ses affaires. Bref, le chambre de votre enfant est son royaume et elle se doit d'être à la fois ludique et studieuse, rigolote et apaisante. Surtout, prenez vraiment en compte ces différents aspects afin de créer des espaces distincts et d'organiser au mieux cette pièce.

Vous pouvez par exemple créer un espace de jeu pour les petits à l'aide d'un tapis ludique ou délimiter un espace bureau à l'aide de quelques étagères. Pour les plus grands et si vous avez assez d'espace, un canapé ou quelques poufs pourront créer un lieu de détente et un endroit pour accueillir les copains. Les planches d'ambiance des décorateurs d'intérieur parisiens Espaces à rêver synthétisent parfaitement les multiples composantes qui doivent être présentes dans une chambre d'enfant et constituent de ce fait une bonne mine d'idées.