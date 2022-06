Une Maison Géométrique en Harmonie avec la Nature!!

Nous prenons à présent connaissance de l'aspect général de la maison et de son environnement composé de prairies généreuses et de forêts. La maison cache un jardin plus ordonné situé à l'arrière. La partie supérieure est composée de planches en bois de cèdre rouge et crée une symbiose parfaite avec la nature. Au milieu de la façade, les architectes ont choisi d'installer une grande fenêtre équipée de persiennes en bois pour laisser entrer plus de lumière naturelle dans toute la maison. Les quatre autres persiennes sur les côtés sont très utiles l'été pour garder la maison au frais. Le toit est formé de plans triangulaires inclinés et donne une esthétique dynamique et symétrique à l'ensemble.