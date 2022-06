Une Maison de Rêve pour de Longues Soirées!!

Nous découvrons aujourd'hui une belle propriété située à Enfield au nord de Londres. Elle a été réalisée par les architectes Bradley Van Der Straeten. Cette belle demeure a subi d'importants travaux avant d'en arriver à ce résultat. La construction d'une extension au rez-de-chaussée a permis de doubler l'espace de vie et d'agrandir l'espace au sol, au plafond et sur les côtés. En plus d'une rénovation superbe, les architectes ont doté la maison d'installations écologique, telles que des panneaux solaires et un système de filtrage des eaux de pluie. Un système de réglage automatique pour le chauffage, la lumière, la sécurité font également partie des fonctionnalités de cette maison. Mais regardons à présent de plus prés les changements opérés dans cette demeure londonienne.