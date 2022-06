homify 360° : Le mythique stade du Maracana

Stade mythique par excellence, le Maracana est reconnu dans le monde entier pour son atmosphère chaleureuse et ses matches de légendes. Il a été foulé par les plus grands joueurs du monde, tels que Pelé, Zico, Maradona, Platini et a vu naître le fameux football samba brésilien.

Avec la Coupe du Monde 2014 au Brésil, le Maracana refait parler de lui en accueillant des grands matches de football. Ce vendredi 4 Juillet 2014, la France a perdu son quart de finale contre l'Allemagne. Malgré la défaite, les bleus ont vécu et partagé l'expérience unique de fouler cette pelouse mythique pour le plus grand plaisir des spectateurs, présents au stade, et téléspectateurs.

Retour en arrière sur l'histoire de ce stade!