Une Rénovation EXCEPTIONNELLE.!!

Rénover est un véritable art! Vous devez être un peu visionnaire : la maison doit saisir le potentiel caché, tout comme l'a fait l'architecte Roberta Castelli avec cette villa maintenant dépassée. Avant le projet de restructuration et de rénovation, la résidence avait un mobilier et un aspect général typique des maisons d'il y a plus de 25 ans, vieux et hors de la mode.

La propriété est présenté avec des planchers, des revêtements et des matériaux typiques des maisons de début des années 90. Pour cette raison, dans cette restructuration le changement est vraiment choquant! Mais seules les images parlent!