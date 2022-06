Quel Type de Maison MODULAIRE Choisir?

Vous avez un portefeuille un petit peu plus garni ? Pourquoi ne pas opter pour une maison plus spacieuse et sophistiquée comme cette étonnante maison modulaire qui dispose même d'une piscine dans laquelle on peut se jeter directement à partir du salon ! Un must pour tous les amateurs de baignades qui pourront se réveiller et plonger instantanément dans cette magnifique piscine ! Quelques brasses avant d'aller travailler ? Ne nous dites pas que cela ne vous fait pas rêver?!

Cette villa construite à partir d'un alliage de verre et de béton fera le bonheur de tous les amateurs de modernité, grâce à son charme sobre et à sa luminosité optimale garantie par ses immenses baies vitrées !

A Homify, on est sous le charme!